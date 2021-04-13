Göz-Göz’den flaş başvuru

Fenerbahçe Kulübü'nün 1959 öncesinde kazanmış olduğu 9 şampiyonluğun Süper Lig statüsünde kabul edilmesine yönelik yaptığı başvuru zincirine Göztepe de katıldı. Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle büyük moral bulan sarı-kırmızılılar, 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için TFF'ye resmen başvuruda bulundu. Kulübün dün itibarıyla TFF'ye resmi dilekçe yazdığı öğrenildi. Göztepe, 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı finalde de Gençlerbirliği'ni eleyip kupayı havaya kaldırmıştı. 71 yıllık şampiyonluk kupası halen sarı-kırmızılıların müzesinde sergilenirken Göztepe'nin müzesinde 1968-1969 ve 1969-1970 yıllarında kazandığı 2 Türkiye Kupası ile 1970 Cumhurbaşkanlığı Kupası da yer alıyor.

YOĞUN BİR TRAFİK VAR

Bilirdiği üzere halihazırda TFF'ye başvuruda bulunan diğer kulüpler ise Ankara Demirspor ve A.Gücü kulüpleri de yer alırken G,Birliği ve Eskişehir Demirspor kulüplerinin de 1959 öncesi elde ettikleri şampiyonlukların Süper Lig şampiyonluğu olarak tescil edilmesi için girişim içerisinde olduğu biliniyor.



DEĞERLENDİRME İÇİN GÖZLER TFF'DE

TÜRKİYE Futbol Federasyonu talimatlarına göre; Fenerbahçe ile başlayan bu başvuruları ilk olarak TFF Yönetim Kurulu değerlendirecek. TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2/a maddesine göre ise TFF Yönetim Kurulu kararlarına karşı temyiz mercii ise TFF Tahkim Kurulu. Bu nedenle, nihai kararın TFF Tahkim Kurulu tarafından verilmesi bekleniyor.