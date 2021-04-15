Göz Göz’de rota Caulker

Göztepe'de Brezilyalı stoper Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesi şok etkisi yaratırken takımın diğer savunma oyuncuları Alpaslan Öztürk ile Atınç Nukan'ın da Haziran ayında mukavelelerinin sona erecek olması sebebiyle arayışlar erken başladı. Sarı-kırmızılıların Alpaslan ve Atınç ile ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla beklenirken bu bölge için transfer listesi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR

Göz-Göz'ün öncelikle bonservisi elinde olan oyuncuları tercih edeceği öne sürülürken Alanyaspor'dan Steven Caulker'ın da adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında. Güney temsilcisi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. 2018-2019 sezonunda Dun-dee FC takımından transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu son üç sezondur Alanya formasını giyiyor.

HOSSEİNİ DE GÜNDEMDE

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Trabzon'dan Hosseini de İzmir ekibi ile anılmıştı. Caulker gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek İranlı stoper için de çalışmaların sürdüğü kaydedilirken gelecek ay iki oyuncuyla ilgili görüşme trafiğinin hız kazanması bekleniyor.



KARA KARTAL VE FENER DE TAKİPTE

GÖZTEPE'NİN savunma hattı için takibe aldığı Steven Caul-ker için F.Bahçe ve Beşik-taş'ın da ilgisi bilini-yor. Devre arası ve sezon başında sarı-lacivert-li ekiple sıklıkla anılan başarılı savunma oyun-cusu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yal-çın'ın da hedefinde-ki oyuncular arasın-da yer alıyor. Daha önce Alanyaspor'da görev yaparken çalıştığı oyuncu-nun sözleşmesi-nin bitecek olma-sı sebebiyle Kara Kartal'ın da sezon sonunda bir hamle yapma-sı sürpriz sayılma-yacak.