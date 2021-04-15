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Haberler Göztepe Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

, maçının hazırlıklarına devam etti

'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü 'ı ağırlayacak , bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
AA

15.04.2021, 14:30

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren futbolcular taktiksel çalışma ile günü tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Marko Mihojevic idmanda yer almadı.

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