Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren futbolcular taktiksel çalışma ile günü tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Marko Mihojevic idmanda yer almadı.
Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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