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'de korona şoku!

Son dakika haberi...Göztepeli futbolcu , koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Göztepe'de korona şoku!
İHA

15.04.2021, 16:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021, 16:55

Süper Lig'in 35. haftasında Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe'de koronavirüs şoku yaşandı. İzmir temsilcisinin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle"

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