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Haberler Göztepe Dertleri aynı mevkiler farklı

Dertleri aynı mevkiler farklı

Göz-Göz Titi’nin ayrılması, Mihojevic’in sakatlığı ve Alpaslan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla savunmada sıkıntı yaşarken, Aslan’da ise hücumun yıldızları , ve Mohamed yok.

Dertleri aynı mevkiler farklı

17.4.2021

Göztepe ve G.Saray bugün İzmir'de oynayacakları mücadele öncesi kadroda alternatif sıkıntısı yaşıyor. Dertleri aynı olsa da Göz Göz savunma, Aslan ise hücum hattındaki problemler sebebiyle sancılı bir şekilde maça hazırlandı. İzmir ekibinde Titi'nin sözleşmesini feshetmesi, Marko Mihojevic'in sakatlığı ve son olarak Alpaslan Öztürk'ün Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Atınç Nukan tek stoper olarak kalırken Ünal Karaman'ın bu bölgeye takımın sol beki Burekovic'i hazırladığı öğrenildi. Geçen hafta Hatay maçında başarılı bir performans sergileyen Burekovic'in stopere çekilmesi ile Berkan solda oynayacak.

HÜCUMDA GÖREV HALİL'E
Galasaray'da da hücumda büyük sorun yaşanıyor. Ryan Babel'in cezalı duruma düşmesi, Radamel Falcao'nun yüzünden operasyon geçirmesi sonrası Mohamed'in Kovid-19 testi pozitif çıkınca gol bölgesinde henüz golü bulunmayan Halil forma giyecek. Halil'e Oğulcan'ın hücumda destek vereceği öğrenilirken tedavileri yapılan Henry Onyekuru'nun durumu netlik kazanmadı.

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