Göztepe - Galatasaray CANLI

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşıl karşıya. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 62 puanla 3. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgi ile topladığı 46 puanla 10. sırada yer alıyor.





58. RANDEVU

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 57 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 87 golüne Göztepe 40 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1'lik skorla kazanmıştı.



41 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Göztepe ile Galatasaray son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.