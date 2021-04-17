İzmir’de süper kapışma

Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen ve gözünü üst sıralara çeviren Göztepe bugün evinde şampiyonluk Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibi serisini sürdürüp beşincilik hedefi için bu maçtan galibiyetle ayrılmak isterken son haftalardaki puan kayıpları ile sıkıntılı günler geçiren Aslan ise bu sınavı dönüm maçı olarak görüyor. İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini G.Saray, 12'sini Göztepe kazandı. Renktaşların 13 müsabakası da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde Aslan'ın Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunurken, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İstanbul temsilcisi 3-1 kazanmıştı. Göztepe ile G.Saray, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9'luk üstünlüğü bulunuyor.



ASLAN'DA EKSİK ÇOK

G.Saray'ın hücum hattındaki eksikler dışında savunmasında da sorunlar bulunuyor. Linnes ve Yedlin sakatlıkları nedeniyle görev alamazken cezalı olan Ryan Donk da bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.