Göz-Göz Aslan’a çarpıldı

Süper Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetle rahatlayan Göztepe, sahasında zirve yarışı veren Galatasaray'a karşı öne geçtiği maçta mağlup oldu: 1-3. 9. dakikada Burekovic'in ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktası yakınında topa yükselen Diabate, gelişine şık bir vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 19. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem, topu kaleci İrfan Can'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-1. 39'da Taylan Antalyalı'nın verdiği ara pas Soner Aydoğdu'nun ayağından sekti. Topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

FIRSATLARI KAÇIRDI

63'te Emre'nin yerden çıkardığı topta Halil vurdu, top savunmadan sekti. Seken topu alan Halil, Obinna'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 64'te Kerem penaltıdan farkı ikiye çıkardı: 1-3. 70'te Emre Kılınç'ın ara pasıyla buluşan Onyekuru rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, top az farkla auta çıktı. 76'da Obinna yerden sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 87'de Zulj ceza sahası dışından vurdu, top yandan oyun alanının terk etti. 90+3'te Halil sol kanattan ortaladı, arka direkte bomboş pozisyonda Zulj topu dışarı vurdu. Karşılaşma 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



3 MAÇ SONRA ÜZÜLDÜ

Göztepe, dün Gürsel Aksel Stadı'nda aldığı mağlubiyetle 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken İzmir ekibi son üç haftada Kayseri ile berabere kalıp, Ç.Rizespor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek 7 puan toplamıştı. Göz-Göz ayrıca dünkü sonuçla birlikte bu sezon evindeki 5. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar daha önce sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, Hatayspor ve Antalyaspor'a 1-0, Sivasspor'a da 5-3'lük skorla mağlup olmuştu.





DİABATE'DEN JENERİKLİK GOL

Göztepe'nin Malili yıldızı Fousseni Diabate dün enfes bir gole imza attı. Burekovic'in soldan ortasında 25. yaşındaki oyuncu harika bir voleyle topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılıların 9. dakikada bulduğu bu gol sezonun en erken golü oldu.



KEREM'DEN HAT-TRİCK

G.Saray'da golcülerin yokluğunda Kerem Aktürkoğlu sahne aldı. Sarı-kırmızılıların 24Erzincanspor'dan renklerine bağladığı genç yıldız dün hat-trick yaparak takımının galibiyetinde başrol oynadı. 22 yaşındaki oyuncu dünkü golleriyle ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Kerem daha önce de Hatayspor, Kasımpaşa ve A.Gücü filelerini sarsmıştı.



Tripic yedege Ndiaye sahaya

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman geçen hafta Hatayspor'la oynanan maçının başlangıç kadrosunda yer alan Tripic'i yedeğe çekip Ndiaye'yi 11'de sahaya sürdü. Böylelikle Cherif Ndiaye ve Adis Jahovic ikilisi bu sezon 6. kez 11'de yan yana oynama fırsatı buldu. İkili daha önce Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa, Sivas ve Kayserispor mücadelelerinin ilk 11'inde forma giymişti. Göztepe'de yine geçen hafta kadronun dışında kalan Stefano Napoleoni bu kez yedek kulübesinde yer aldı. Bu sezon sadece üç maçta (Karagümrük, Trabzonspor ve Antalyaspor) 11'de görev alan oyuncu son haftalarda fazla şans bulamadı.





FATİH TERİM'DEN FLAS GÖNDERME

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları ile başlayan ve peşi sıra çıkan haberlerle ilgili dün cevap verdi. Terim, "G.Saray şampiyonlukları kaybedebilir, kazanabilir. Ancak G.Saray irtifa kaybedemez. İtibarının zedelenmesini kabul edemez. Kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılması durumuna düşmez. G.Saray'a kimse kendi istediği gibi dokunamaz. Ben hareket halindeki trene yoldan binmedim. Şu çok önemli, G.Saray'a da, G.Saray'ın değerlerine de sahada emeğini veren, formasını ıslatan, G.Saray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz. İnanıyorum ki aynı zamanda G.Saraylılar da buna müsaade etmez" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ