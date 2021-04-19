Göz-Göz’e kırık not

Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle dikkat çeken Göztepe, 3-1 mağlup olduğu son Galatasaray sınavında ise futboluyla hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Diabate'nin enfes golüyle umutlanan ancak daha sonra oyundan kopan sarı-kırmızılıların Alpaslan ve Mihojevic'in yokluğunda savunmada zorlanması dikkat çekerken teknik direktör Ünal Karaman genel olarak futboldan büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Tecrübeli hoca, yaptıkları hatalardan ders çıkaracaklarını kaydederek, "Demek toparlanmamız için canımızın biraz acıması gerekiyormuş.

CANIMIZ YANDI

Bu maçta da canımız acıdı. Eğer Göztepe formasını giyiyorsak oyuncularımın Galatasaray maçında gösterdiği mücadeleyi yeterli görmemesi gerekir. Gerekli derslerin çıkarılması adına bu karşılaşma bizim için önemli. Ligin bitimine kadar asla ciddiyeti ve disiplini elden bırakamayız" dedi.



SAVUNMADAKİ SIKINTI SÜRÜYOR

Yarın Karagümrük'e konuk olacak olan Göztepe dün gerçekleşen idman ile hazırlıklarına başlarken, yine savunmadaki sıkıntı göze çarpıyor. Geçen hafta Kovid testi pozitif çıkan Alpaslan'ın bu maçta da oynamayacağı öğrenilirken tedavisi süren Mihojevic de antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın bu mücadelede Atınç'ın yanında Berkan Emir-Burekovic ikilisinden birini tercih etmesi bekleniyor.



DİABATE İÇİN TRAFİK YAŞANACAK

Göztepe, Galatasaray'a attığı müthiş golle dikkat çeken Diabate'nin bonservisini almak için sezon sonunu bekliyor. Yılın en güzel gollerinden birini kaydeden Malili yıldız Göz-Göz ile 15 maça çıkarken bu süreçte 3 gol attı, 2 kez de asist yaptı. Sezon başında Trabzonspor'un İngiliz ekibi Leicester City'den transfer ettiği 25 yaşındaki oyuncu devre arasında sarı-kırmızılı ekibe kiralık olarak gelmişti. Göztepe yönetiminin Diabate'yi kadrosunda tutmak için çok çaba sarf edeceği gelen haberler arasında.