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Haberler Göztepe Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

, maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 36. haftasında yarın 'e konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte , Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve yarın forma giyemeyecek.

Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

19.04.2021, 15:21

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Sarı-kırmızılı ekipte, sağ uyluk iç bölgesinde minimal kas ödemi ile zorlanma tespit edilen Atınç Nukan, bel bölgesinde şiddetli kas spazmı bulunan Dzenan Burekovic, ayak bileği arkasında sıkışma ve buna bağlı tendinit sorunu tespit edilen Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.



Hava yoluyla İstanbul'a gidecek Göztepe'de bu 3 futbolcunun yanı sıra, yeni tip koronavirse yakalanan Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük-Göztepe maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.


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