Süper Lig'de 36. hafta heyecanı, Fatih Karagümrük ve Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük - Aykut, Hedenstad, Serhat, Fatih, Aksel, Jimmy, Lens, Muhammed, Ndao, Mevlüt, Sobiech
Göztepe - Arda, Murat, Gassama, Kerim, Berkan, Obinna, Esiti, Diabate, Tripic, Cherif, Ideye
Fatih Karagümrük 1 - Göztepe 1 I MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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