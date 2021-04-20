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Fatih Karagümrük 1 - Göztepe 1 I MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Karagümrük, alacağı galibiyetle ilk 5 sıraya yükselmek istiyor. Orta sıralarda bulunan Göztepe ise İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmenin peşinde. Fatih Karagümrük - Göztepe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

20.04.2021, 17:59