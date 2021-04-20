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Haberler Göztepe Fatih Karagümrük 1 - Göztepe 1 I MAÇ SONUCU

1 - Göztepe 1 I MAÇ SONUCU

'in 36. haftasında , evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Karagümrük, alacağı galibiyetle ilk 5 sıraya yükselmek istiyor. Orta sıralarda bulunan Göztepe ise İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmenin peşinde. maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Fatih Karagümrük 1 - Göztepe 1 I MAÇ SONUCU

20.04.2021, 17:59

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı, Fatih Karagümrük ve Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük - Aykut, Hedenstad, Serhat, Fatih, Aksel, Jimmy, Lens, Muhammed, Ndao, Mevlüt, Sobiech

Göztepe - Arda, Murat, Gassama, Kerim, Berkan, Obinna, Esiti, Diabate, Tripic, Cherif, Ideye

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