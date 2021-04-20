Yaralı Göz-Göz telafi peşinde

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Gala-tasaray'a 3-1 kay-beden Göztepe, bugün deplasmanda Fatih Karagümrük'ü yenip çıkı-şa geçmeyi hedefliyor. Ata-türk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak, maçta Tugay Kaan Numanoğ-lu düdük çalacak. Savun-masında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekip dün de Atınç ve Burekovic şoku ile sarsıldı.

SIKINTI SÜRÜYOR

Titi'nin sözleşme-sini feshettiği sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Mihojevic ve korona virüs tedavisi devam eden Alpaslan'ın ardından Atınç Nukan ve Dzenan Burekovic'den de kötü haber geldi. Sarı-kır-mızılı ekipte, sağ uyluk iç bölgesinde minimal kas ödemi ile zorlanma tespit edilen Atınç, bel bölgesinde şiddetli kas spazmı bulunan Bure-kovic'in bugünkü mücadele forma giyemeyeceği bildirildi.

"DERS ÇIKARTTIK"

Teknik Direktör Ünal Karaman, G.Saray kar-şısında alınan yenilgiyi telafi etmek istedikleri-ni söyledi. En iyi şekilde mücadele edeceklerine vurgu yapan Karaman, "Hatalarımızı gördük. Gereken dersleri çıkarıp Kara-gümrük karşılaşmasını oynaya-cağız" şeklinde yorum yaptı.