Göztepe teslim olmadı

Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede iki takımda birer penaltı atışından yararlanamadı. 32'de Lens'in pasında defansın arkasına sarkan Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Tecrübeli oyuncu topu boş kaleye yolladı: 1-0. 45'te Salibur, Diabate'nin darbesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Ndao'nun penaltı atışında genç file eldiven Arda Özçimen sağına uzanarak topu çeldi, mutlak gole izin vermedi.



BERKAN SKORU EŞİTLEDİ

63'te Ndao'nun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Mevlüt'ün şutunda kaleci Arda gole izin vermedi. 65'te Ndiaye sağ ceza sahasına girdi. Pasında Jahovic'in şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı. 68'de Jahovic'in pasıyla ceza alanına giren Ndiaye, Hedenstad'ın darbesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Ndiaye'nin penaltı vuruşunda topu kaleci Aykut'a teslim etti. 84'te Halil'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmayla anlaşmazlık yaşayan Aykut meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Seken topu önünde bulunan Berkan Emir'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. Müsabaka bu skorla sona erdi.



ELDİVENLER EL DEĞİŞTİRDİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, son Galatasaray yenilgisi sonrası kalede eldivenleri değiştirdi. İrfan Can bu kez Karagümrük maçında performansı nedeniyle kulübeye çekildi. 22 yaşındaki file bekçisi yedek soyunurken, tecrübeli isim Balazs Megyeri de kulübede yer aldı ve kaleyi dün genç file bekçisi Arda Özçimen korudu. 19 yaşındaki Arda, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de ilk on birde maça çıkarken ilk kez süre aldı. Arda özellikle ilk yarıda kurtardığı 1-2 net pozisyonun yanı sıra 45. dakikada Ndao'nun kullandığı penaltı atışında gole uzun vermeyerek ilk Süper Lig maçında başarılı bir performans sergiledi.



YILDIZLARA TIRPAN



GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, Karagümrük karşısında kadroda büyük bir değişime giderken yıldız isimleri de kulübeye gönderdi. Kalede İrfan gümrük gider- Can'ın yerine genç Arda'ya şans vererek sürpriz yapan Karaman, savunmada taşları oynattı. Stoperler Marko ve Atınç ile sol bek Burekovic'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dünkü maçta Atınç'ın yerine Kerim Alıcı, Burekovic'in yerine de Murat on bire dahil oldu. Stoper pozisyonunda Gassama ve Kerim Alıcı görev yaparken Berkan savunmanın ortasından sol bekteki asıl mevkisine geri döndü. Soner ve Halil gibi yıldızlar ile dis Jahovic kesik yedi. Soner'in yerine Esiti, Halil'in yerine de Tripic forma giyerken Adis'in yerine de ileri uçta Ideye forma giydi. Sarı-kırmızılı İzmir ekibinin sezon başında Altınordu'dan renklerine kırmıbağlayıp, Bolu'ya kiraladıktan sonra devre arasında takıma geri çağırdığı Kerim Alıcı ilk kez on birde sahaya çıktı.