Göz-Göz kalede darda kalmaz

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'le deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de 19 yaşındaki genç file bekçisi Arda Özçimen'in performansı maçın önüne geçerken sarı-kırmızılılar kaleci alternatifinin artmasıyla geleceğe umutla bakıyor.

MEGYERİ YEDEK KALDI

Göz Göz'de tecrübeli kaleci Beto'nun takımdan ayrılışının ardından Balasz Megyeri ve peşi sıra İrfan Can Eğribayat'ın gelişiyle sarı-kırmızılılar yeni bir yolculuğa yelken açarken, İrfan Can'ın müthiş performansıyla parlaması ile herkes rahat bir nefes aldı. Adanaspor'dan gelen 22 yaşındaki kaleci, 30 yaşındaki Megyeri'ye eldivenleri vermezken son haftalardaki düşüşü ile bu kez de 2013'ten beri Göztepe'nin altyapı-sında bulunan genç kaleci Arda Özçi-men parladı. Teknik direktör Ünal Kara-man önceki gün oyna-nan mücadelede sürpriz bir kararla kaleyi Arda'ya teslim etti ve genç kaleci hem kurtardığı penaltı, hem de başarılı performansıyla gelecek için güven verdi. 28 Nisan Çarşamba günü evinde Trabzon'u konuk edecek ekibin kalesini kimin koruyacağı merakla bekleniyor.



AİLEDEN KALECİ

forma giyen 19 yaşın-daki Arda Özçimen, çeşitli yaş kategorilerinde milli takımda mücadele etti. Arda'nın babası Yüksel Özçi-men halen Ankara Demirs-por'da kaleci antrenörü ola-rak görev yapıyor. Yüksel Özçimen futbolculuğu döne-minde 1993-1994 sezonunda Göztepe'de forma giymişti. Arda'nın ağabeyi Doğukan Özçimen de 3. Lig 2. Grup ekibi Belediye Kütah-yaspor'da oynuyor.