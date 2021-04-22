Karaman’dan neşter

KARAGÜMRÜK ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puanla dönen Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'ın takıma vurduğu neşter dikkat çekti. G.Saray maçında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen 22 yaşındaki eldiven İrfan Can Eğribayat'ı ilk kez performansı nedeniyle kulübeye çeken Karaman, Soner ve Halil Akbunar gibi yıldızların yanı sıra golcü Adis'i de keserek on birde yer vermedi. Sahaya ilk kez forma verdiği genç kaleci Arda Özçimen ve Kerim Alıcı gibi isimlerle çıkan Karaman, sakatlıklar nedeniyle savunma hattını da değiştirdi. Marko Mihojevic'in sakatlığı ve Titi'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper sıkıntısı yaşayan Göztepe'de Alpaslan Öztürk de korona virüse yakalanmış yine Atınç Nukan'dan da kötü haber gelmişti. Karaman, sağ bekte Murat Paluli'ye, stoper ikilisinde bek oyuncuları Gassama ve Kerim Alıcı'yı tercih etti.