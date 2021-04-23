Süper Lig'de daha önce 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacağı açıklanan Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe maçının 1 gün sonra oynanacağı bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçının tarihinin 2 Mayıs Pazar günü olarak değiştirildiği belirtildi.
Karşılaşmanın saat 16.00'da Antalya Stadı'nda yapılacağı kaydedildi.Karaman’dan neşter
Süper Lig'de Antalyaspor-Göztepe maçının tarihi değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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