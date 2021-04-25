En golcü Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 maç kala 47 puanla 10. sırada yer alan Göztepe, bu sezon kendini aştı. Bu sezonun 21 takımla oynanması ile geçmiş yıllara göre daha fazla maç yapan Göz-Göz, 34. haftalar göz önüne alındığında Süper Lig'deki son 4 yılın en golcü sezonunu yaşadı. Ligde 35 haftayı geride bırakan sarı-kırmızılı takım 34 maçta 50 gol kaydetti.

EN YÜKSEK SAYI

Bu rakam 2017-2018 futbol sezonundan bu yana sarı kırmızılı İzmir ekibinin ulaştığı en yüksek gol adedi olarak hafızalara kazındı. Spor Toto Süper Lig'deki ilk yılı olan 2017-2018 sezonunda 34 haftalık zorlu maraton sonunda ligi altıncı sırada bitirerek önemli bir başarı kazanan Göztepe, rakip fileleri 49 kez havalandırma başarısı göstermişti. Göz-Göz'ün kümede kalmayı son hafta başardığı 2018-2019 sezonunda ise gol sayısı 37'ye düşmüştü.

EN SKORER OYUNCU N'DİAYE

Geçen sezon ise ileri uçta yaşadığı golcü oyuncu sıkıntısına rağmen sezonu 44 golle kapatan Göz-Göz, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 34 karşılaşmada 50 gol attı. Toplamda 35 maçta 51 golü bulunan İzmir ekibinde, Cherif Ndiaye 10 golle takımın en golcü ismi olarak dikkat çekti. Halil Akbunar 9 golle, Senegalli futbolcuyu takip ederken Soner Aydoğdu ve Peter Zulj ise 4'er golle skora çok önemli bir katkı koydular.

A Milli Takım'a kadar yükselen Halil Akbunar, attığı 9 gol ve yaptığı 9 asistle Süper Lig'de yerli oyuncular arasında Göztepe'ye kazandırdığı 18 puanla en skorer oyuncu oldu. Halil Akbunar'ı 11 gol, 5 asist ve 16 puanlık katkısıyla Gaziantep FK'dan Muhammet Demir takip etti.

■ BURAK HAKERLER