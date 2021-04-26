Göztepe’de sorun bitti

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda özellikle savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Göztepe'ye müjdeli haber geldi. Son oynanan Karagümrük maçına savunma hattında sözleşmesini fesheden Titi'ye ek olarak 4 oyuncudan yoksun çıkan Göz-Göz'de sorun sona erdi. Göztepe'de korona virüs testi pozitif çıkan ve iki maçtır takımı yalnız bırakan stoper Alpaslan Öztürk'ün karantina süreci sona erdi. Testi negatife dönen Alpaslan, Trabzonspor maçında teknik direktör Ünal Karaman'ın görev vermesi halinde forma giyecek.

KARAMAN RAHATLADI

Son karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen stoper Atınç ve sol bek Burekovic de iyileşerek iki gündür takımdan ayrı bireysel olarak antrenmanlara başladı. Sadece bir hafta kaçıran iki oyuncunun çarşamba İzmir'de oynanacak olan Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için sağlık heyeti seferber oldu. Atınç ve Burekovic'in kritik maçta forma giyme şansının ise yüksek olduğu ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Karagümrük maçında savunmada sıkıntı yaşayan teknik direktör Karaman'ın eli bir hayli güçlendi.



MARKO MİHOJEVİC OPERASYON GEÇİRDİ

GÖZTEPE'NİN sezon başında PAOK'tan kadrosuna kattığı Boşnak stoper Marko Mihojevic, Milli Takım kampındayken ayak bileğinden sakatlık geçirmişti. Yaklaşık 20 gündür sahalara dönemeyen 25 yaşındaki futbolcu, bugün ayak bileğinden ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden, "Oyuncumuz Marko Mihojevic ayak bileğindeki sıkışma ve tendinit sorunu nedeniyle başarılı bir artroskopik ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun rehalibitasyon sürecine gelecek hafta başlanması planlanmaktadır. Geçmiş olsun Marko." açıklaması yaptı.

BURAK HAKERLER