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Haberler Göztepe Göztepe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

’de maçı hazırlıkları sürüyor

, ’in 38. haftasında konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmana dün ayak bileğinden ameliyat olan ve tedavisi süren katılamadı.

Göztepe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

26.04.2021, 16:13

Süper Lig'in 38. hafta maçında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Ünal Karaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda futbolcular, bugün gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde kenar ortası ve şut çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın ikinci bölümünde ise taktiksel çalışma yaparak günü tamamladı.

Antrenmana dün ayak bileğinden ameliyat olan ve tedavisi süren Marko Mihojevic katılamadı.

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