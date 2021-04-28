Göztepe evinde Trabzon önünde

SÜPER Lig'de Göztepe, bugün 38. hafta karşılaşmasında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beINSports 1 kanalından ekranlara gelecek. Sarı-kırmızılılarda ameliyat olan stoper Mihojevic yok, karantina süreci sona eren Alpaslan ise kadroda.

KARAMAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Yıllarca Trabzonspor formasını terletip bordo-mavili ekipte teknik adamlık görevinde bulunan Göztepe'nin çalıştırıcı Ünal Karaman, eski takımına rakip olacak.

Trabzonspor'da ise Edgar Le sakatlığı, Abdülkadir Parmak ise kadro dışı cezası nedeniyle yok. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşmada İzmir ekibi rakibini 3 kez yenmeyi başardı. Trabzon 3 kez galip geldi, 1 maç ise berabere bitti.