Göztepe - Trabzonspor maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Trabzonspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
GÖZTEPE DE 1 EKSİK
İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesinde Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor. Ligin ilk devresinde Göztepe rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
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