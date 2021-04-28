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Göztepe - Trabzonspor maçı | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'ye konuk oluyor. Fırtına teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 15 kez deplasmanda sahne aldı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 7 beraberlik alarak hiç mağlup olmadı ve bu seriyi sürdürmek istiyor. Göztepe ise son 2 maçta galibiyet alamadı ve çıkış peşinde...

28.04.2021, 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021, 16:14