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Haberler Göztepe Göztepe - Trabzonspor maçı | CANLI ANLATIM

- maçı | CANLI ANLATIM

Spor Toto 'in 38. haftasında deplasmanda İzmir ekibi 'ye konuk oluyor. Fırtına teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 15 kez deplasmanda sahne aldı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 7 beraberlik alarak hiç mağlup olmadı ve bu seriyi sürdürmek istiyor. Göztepe ise son 2 maçta galibiyet alamadı ve çıkış peşinde...

Göztepe - Trabzonspor maçı | CANLI ANLATIM

28.04.2021, 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021, 16:14

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Trabzonspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

GÖZTEPE DE 1 EKSİK

İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesinde Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor. Ligin ilk devresinde Göztepe rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

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