Göztepe kaçamadı

SÜPER Lig'in 38. haftasında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Göztepe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Göztepe maça oldukça etkili başladı. Henüz 6. dakikada Halil'in serbest atışta ceza Kerim Alıcı kafayı vurdu. Meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanını terk etti. 13'te Nwakaeme'nin sert şutunda kaleci İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu. 27'de Nwakaeme'nin ara pasıyla sol çaprazdan boş pozisyonda topla buluşan Ekuban, kaleci İrfan Can'ı geçemedi. 29'da Soner'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Adis'in vuruşunda top az farkla auta çıktı. 45+1'de Diabate'nin attığı pasla savunma arkasına hareketlenen Jahovic'in Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda affetmedi: 1-0.

GÖZ-GÖZ SKORU KORUYAMADI

57'DE Baker, plase vuruşla topu kaleye yönlendirdi ancak meşin yuvarlak sağ direk dibinin yakınından az farkla auta çıktı. 83'te Halil çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, ön direkte bulunan Adis topa dokunarak kaleye yönlendirdi ancak kaleci Uğurcan'ı geçemedi. 88'de Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ekuban beraberliği sağladı: 1-1. 90'da Ideye, kaleci Uğurcan'ın önünden topa vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 90+4'te Tripic'in uzun pasıyla topla buluşan Halil'in şutunda Uğurcan golü önledi. Maç 1-1 bitti.



GÖZ-GÖZ DEĞİŞTİRDİ

SON oynanan Karagümrük maçında elinde stoper olmayan Ünal Karaman, sakat olan Atınç'ın dönmesiyle rahat nefes aldı. Savunmanın ortasında Kerem ve Gassama'nın yerine Atınç ve geçen maçta forma giyen Kerim forma giydi. Murat Paluli yedek kulübesine çekilirken Gassama ise sağ bekteki görev yerine döndü. Deneyimli çalıştırıcı geçen hafta Karagümrük maçında kaleyi devralan Arda'yı bu kez yedek kulübesine çekerken İrfan Can eldivenleri aldı. Halil Akbunar, Soner ve Adis on bire dönerken, Esiti ve Ideye bu kez yedek soyundu. Ndiaye'yi Tripic'in yerine sol kanada çeken Karaman. İleri uçta Adis'e şans verdi. Karaman, 5 değişikle Trabzon maçına çıktı.



KARAMAN'IN DUYGUSAL MAÇI

GÖZTEPE'DE 17. maçına çıkan teknik direktör Ünal Karaman, eski takımı Trabzon'a rakip oldu. Son olarak 2017-2019 sezonları arasında 69 maçta teknik direktör olarak görev alan 54 yaşındaki hoca dün eski takımına karşı çok farklı duygularla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'dan kiraladığı Fousseni Diabate eski takımına karşı dün ilk kez forma giydi.

AVCI SERUM İLE SAHADA

GEÇİRDİĞİ ağır gribal enfeksiyon nedeniyle hafta başından bu yana antrenmanlara katılamayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sağlık heyetinin çabası sonucunda dün takımın başında sahadaydı. Müsabakadan önce İzmir'de iki kez serum takılan başarılı teknik adam, kendini iyi hissedince Göztepe maçında takımı yalnız bırakmadı.



OBİNNA KIZARDI

Göztepe'nin en hırçın futbolcusu olarak dikkat çeken Obinna Nwobodo, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı. 72. dakikada sarı kart gören orta saha oyuncusu 90. dakikada da yine rakibine faul yaparak ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 2 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.