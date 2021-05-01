En centilmen Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u evinde elinde kaçırarak sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, Fair-Play tablosunda zirvede yer alıyor. Ligin en centilmen ekibi olan Göz-Göz, sadece 64 sarı kart görürken 2 oyuncu da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Süper Lig'de 21 takım arasında Fair-Play tablosunda ilk sıraya yerleşen sarı-kırmızılılarda, hiçbir futbolcu direkt kırmızı kart görmedi.

TRABZONSPOR İKİNCİ SIRADA

Göztepe'nin ardından Trabzonspor 54 sarı, toplam 6 kırmızı kartla ikinci sırada yer alırken Başakşehir ise 50 sarı, 7 kırmızı kartla üçüncü oldu. Göz-Göz'de süre alan futbolculardan Burekovic, Gassama, Zulj ve Tripic 1'er kez sarı kart görürken, Esiti, Halil, Ideye ve Adis ise sadece 2'şer kez sarardı. Sarı-kırmızılı ekipte en hırçın futbolcu ise 10 sarı, 1 kırmızı kart gören Obinna oldu.