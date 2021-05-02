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Haberler Göztepe Antalyaspor 2 - Göztepe 3 I MAÇ SONUCU

2 - 3 I MAÇ SONUCU

'in iki rahat ekibi ile , 39. hafta maçında karşı karşıya geldi. Beş golün atıldığı mücadeleyi konuk ekip Göztepe 3-2'lik skorla kazandı

Antalyaspor 2 - Göztepe 3 I MAÇ SONUCU

02.05.2021, 16:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021, 18:00

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Ligin iki rahat ekibini karşı karşıya getiren mücadeleden konuk ekip Göztepe 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Antalyaspor'un gollerini 5'te Fredy (pen.) ile 67'de Lukas Podolski kaydetti.

Göztepe'ye üç puanı getiren goller ise 31'de Anderson Esiti, 66'da Adis Jahovic ve 84'te Atınç Nukan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 43 puanda kalırken, İzmir ekibi Göztepe ise 51 puana yükseld

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