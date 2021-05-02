Haberler Göztepe Antalyaspor 2 - Göztepe 3 I MAÇ SONUCU

Antalyaspor 2 - Göztepe 3 I MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in iki rahat ekibi Antalyaspor ile Göztepe, 39. hafta maçında karşı karşıya geldi. Beş golün atıldığı mücadeleyi konuk ekip Göztepe 3-2'lik skorla kazandı

02.05.2021, 16:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021, 18:00