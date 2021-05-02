Göztepe çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken ligde rahat bir konumda bulunan Göztepe, bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı beINSports3 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son 3 haftadır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar, 48 puanla 10. sırada yer alırken rakibi Antalyaspor ise 43 puanla hemen altında konumlanıyor.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Ameliyat olarak sezonu kapatan Marko'nun yanı sıra kas ve diz ödemi bulunan Ndiaye, sol ayak bileğinde ödem olan Tripic, sağ dizinde problem olan Peter Zulj, sakatlığı süren Burekovic ve dış yan bağında ödem, gerilme olan Megyeri bugün forma giymeyecek.

MECBURİ DEĞİŞİM

Süper Lig'de son haftalarda ideali bulamayan Göztepe eksikler nedeniyle Antalya maçında orta alanda sıkıntı yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Ndiaye, Tripic ve Zulj'un sakatlığı, Obinna'nın da cezalı oluşu nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman, orta alanda değişime gidecek. Ndiaye'nin yerine Diabate'yi sol kanada kaydıracak Karaman, orta sahada cezalı Obinna'nın yerine Esiti, Diabate'den oluşacak boşluğa Alpaslan'ı monte etmeyi planlıyor. Alpaslan'ın yerine ise Yalçın veya Beykan formülleri de değerlendiriliyor.