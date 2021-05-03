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Haberler Göztepe Göztepe'de Tripic'le yollar ayrıldı

'de Tripic'le yollar ayrıldı

'de son olarak deplasmanda 'u 3-2 yenen 'de Zlatko Tripic ile yollar ayrıldı.

Göztepe'de Tripic'le yollar ayrıldı
DHA

03.05.2021, 16:31

Hırvat asıllı Norveçli oyuncunun eski kulübü Viking'e geri dönmek için yönetimle görüştüğü ve karşılıklı olarak anlaşıldığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Viking'ten Göz-Göz'e gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020'nin ikinci yarısında 11 lig ve 1 de kupa müsabakasına çıktı. Bu sezon 31 Süper Lig müsabakasında 1529 dakika sahada kalan Tripic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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