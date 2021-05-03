Harikasın Göz-Göz

Sezonu üst sıralarda bitirmeyi hedefleyen Göztepe, dün Antalyaspor deplasmanından puansız ayrıldı: 1-0. Karşılaşmaya ev sahibi Antalya adeta golle başladı. Maçın 3. dakikasında soldan Kudryashov'un yerden ortasında ceza alanı içinde Eren, Esiti'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterirken atışı kullanan Fredy takımını 1-0 öne geçirdi. 12'de Berkan'ın sağdan kullandığı serbest atışta arka direkte Diabate topa dokunamadı. 31'de Halil sağ kanattan Kudryashov'dan mükemmel bir şekilde sıyrılarak topu ceza alanı dışında bekleyen Esiti'ye aktardı. Esiti müthiş vuruşla Boffin'i avladı: 1-1.

GÖZ-GÖZ GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİ

66'da Halil'in sağ kanattan ortasında Adis Jahovic ceza alanı içinde çok iyi yükseldi ve Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden 30 saniye sonra Antalya atağında Bünyamin'in sağdan ortasında Podolski, Kerim'e rağmen mükemmel bir kafa vuruşuyla skora yeniden denge getirdi: 2-2. 84. dakikada Berkan'ın soldan kullandığı serbest atışta Atınç yerden seken topa kafayı vurdu. Top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-3. 87. dakikada Bünyamin'in ortasında Veysel öne çıkan kaleci İrfan'ın üzerinde topu kafayla kaleye gönderdi. Atınç kale önünde topa müdahale ederek mutlak golü önledi. Göztepe zorlu maçtan 3 puanla ayrıldı.



HALİL ŞOV YAPTI

GÖZTEPE'NİN başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar dün Antalyaspor karşısında gösterdiği performansla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Halil dün takımının attığı iki golde asisti yapan isim olarak dikkat çekti. Sarıkırmızılıların attığı ilk golde rakibinden müthiş sıyrılarak Esiti'ye asistini yapan 27 yaşındaki milli oyuncu ikinci yarıda da Adis'e mükemmel bir orta yaparak ikinci golü hazırladı. Halil, bu sezon ligde 9 gol atarken, asist sayısını da 11'e çıkardı.



ATINÇ, HEM ATTI HEM GOLÜ ÖNLEDİ

GÖZTEPE'NİN stoper oyuncusu Atınç Nukan, Antalyaspor maçında skora yaptığı katkıyla göz doldurdu. Savunmada iyi bir performans sergileyen Atınç, 84. dakikada Berkan'ın kullandığı serbest atışta ileri çıkarak attığı golle Göztepe'yi 3-2 öne geçirdi. Atınç bu kez 87. dakikada Veysel'in kafasında kaleci İrfan'ı geçen topu kale çizgisi önünde çıkararak yüzde yüzlük golü önledi.