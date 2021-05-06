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Haberler Göztepe Diabate ile devam kararı

Diabate ile devam kararı

Diabate ile devam kararı

6.5.2021

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Trabzon'dan kiraladıkları Diabate'yi gelecek yıl da takımda tutmak için temaslara başladı. Karadeniz kaynaklı haberlere göre, Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadrosunda görmek istemediği 25 yaşındaki Diabate için devreye giren Sepil'in Trabzon yönetimine, "Futbolcunun ücretinin yarısını yine siz öderseniz, 1 yıl daha biz de kiralık olarak kalabilir" teklifini sunduğu öğrenildi.

ÜNAL KARAMAN DA MEMNUN
Teknik direktör Ünal Karaman'ın Diabate'nin performansından memnun olduğu Malili orta saha oyuncusunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ara transfer döneminde Göztepe'ye transfer olan genç orta sahanın yarım sezonluk ücreti olan 250 bin Euro'yu Göztepe, diğer yarısını ise Trabzonspor karşılamıştı. Diabate, bu sezon 18 lig maçında forma giyerken, rakip fileleri 3 gol attı, 3 asist gerçekleştirdi.

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