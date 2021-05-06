Göz-Göz atakta

Süper Lig'de yaz transfer dönemi gelmeden ismi birçok kulüple anılan Göztepe'li yıldız kanat oyuncusu Halil Akbunar için bu kez takas gündeme geldi. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan yıldız orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak'ı listeye aldığı iddia edildi.

KARAMAN ÇOK İSTİYOR

Karaman'ın bordo-mavili ekibi çalıştırırken vitrine çıkardığı Abdülkadir'i mutlaka Göztepe kadrosunda görmek istediği vurgulandı. 26 yaşındaki futbolcunun da Ünal Karaman ile kariyerine yeni bir yön çizmek istediği ifade edilirken, bu transfer karşılığında ise Trabzonspor yönetiminin İzmir ekibinde yıldızı parlayan Halil Akbunar'ı isteyeceği öğrenildi. Trabzonspor'un uzun süredir peşinden koştuğu Halil için bir miktar da bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edilirken sezon bitiminde, iki kulüp arasında transfer pazarlığının yoğunlaşması bekleniyor. 27 yaşındaki Halil Akbunar'a, Süper Lig'den G.Saray ve Beşiktaş'ın yoğun ilgisi devam ederken Almanya'dan Hertha Berlin ve Stuttgart ekipleri de takibine almıştı.



İZMİR'DE FORMA GİYMİŞTİ

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Parmak, kiralık olarak daha önce İzmir'de görev yapmıştı. 26 yaşındaki futbolcu İzmir ekibi Altınordu'da 2016-2017 sezonunda kiralık olarak 1 sene forma giymişti. Orta saha oyuncusu 1461 Trabzon, Ümraniyespor ve Adana Demirspor'da da kiralık olarak oynamıştı.