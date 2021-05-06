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Göztepe eski hocasına rakip

Göztepe eski hocasına rakip

6.5.2021

Süper Lig'de Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, eski çalıştırıcısı İlhan Palut'a rakip olacak. Geçen sezonun 11. haftasında Hatayspor'dan Göztepe'ye gelen ve bu sezonun 18. haftasında İzmir ekibinden ayrılan Palut, kendisi için önemli bir müsabakaya çıkacağını söyledi. Göztepe'de çalıştığı dönem boyunca güzel anlar da üzüntüler de yaşadığını ifade eden Palut, "Bu hafta oynayacağımız Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında bulundum. Göztepe'de iyi sonuçlara imza attık, istemediğimiz skorlarla da karşılaştık. Şimdi takımımızın başarısı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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