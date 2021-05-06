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Haberler Göztepe Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

, maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü İttifak Holding 'u konuk edecek , bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
AA

06.05.2021, 16:30

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Balazs Megyeri ile Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.

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