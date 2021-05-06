Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Balazs Megyeri ile Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.
Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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