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Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.