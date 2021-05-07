Göztepe’de rota Fofana

Spor Toto Süper Lig'de sezon henüz bitmeden dış transfer çalışmalarına başlayan Göz- Göz, listesine bir yıldızı daha dahil etti. Sol kanatta forma giyen Zlatko Tripic ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Norveçli oyuncusunun yerine gelecek sezon Yeni Malatya'dan Moryke Fofana'yı renklerine bağlamak için şimdiden temaslara başladı. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Fildişi Sahilli yıldız oyuncu ile İzmir ekibinin çok ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Futbolcunun yönetimin ilk teklifine yeşil ışık yaktığı ve 'Sezon sonu görüşelim' yanıtını verdiği ifade edildi. Sol kanada takviye yapacak olan Göz-Göz yönetiminin transferin olumsuz sonuçlanmasına karşılık alternatif isimleri de belirlediği öğrenildi. Ülkesi Fildişi Sahili'nde Ivory Coast ekibinde vitrine çıkan Fofana buradan Norveç temsilcisi Lillestrom'a transfer oldu. 1.5 sezon Norveç'te oynadıktan sonra 2017- 2018 sezonunun ara transfer döneminde Konyaspor'a transfer olan Fofana, 1.5 sezondur Türkiye'de top koşturuyor.