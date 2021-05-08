SPOR Toto Süper Lig'de 40. hafta mücadelesinde Göztepe bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan karşılama saat 20.30'da başlayacak. Maçı beINSports2 dönüşümlü olarak ekranlara getirecek. Ligde son hafta deplasmanda Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puanını 51'e taşıyan Göz-Göz, Konya ekibini de yenerek sezonu seri galibiyetlerle bitirmeyi hedefliyor. Ligde 45 puanla 11. sırada yer alan Konyaspor da galibiyet için İzmir'de Göztepe'nin karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte ameliyat olarak sezonu kapatan Marko Mihojevic'in yanı sıra sakatlıkları süren Cherif Ndiaye, Burekovic, Peter Zulj ve kalece Megyeri'nin forma giymesi beklenmiyor. Cezası sona eren Obinna Nwobodo ise orta alandaki görev yerine geri dönüyor. Rakip Konyaspor'da ise sakat olan Alper, Anicic ve Milosevic'in forma giymesi beklenmiyor.



PALUT'A KARŞI İLK KEZ

Göztepe'de 2019-2021 yılları arasında Süper Lig'de 47 maçta görev yapan genç teknik adam İlhan Palut, Konyaspor'un başında eski takımına ilk kez rakip olacak. 44 yaşındaki teknik adam bu kez Gürsel Aksel Stadı'na farklı duygularla çıkacak. Göztepe'de daha önce forma giyen golcü oyuncu Cikalleshi de rakip olacak.