Göz-Göz’ün tadı yok

Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında ağırladığı Konyaspor'a 1-0 yenildi: Maça her iki ekip de tutuk başladı. Karşılaşmanın 17. dakikasında Guilherme'nin serbest atışında arka direkte Abdülkerim topa dokunamadı. 28'de Yalçın'ın ara pasında topla buluşan Adis Jahovic kaleci Sehic'i geçemedi. 30'da Yalçın Kayan'ın müthiş pasında kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Kerim Alıcı mutlak golü kaçırdı.

FIRSATLARI KAÇIRDI

54'te Sekidika ve 55'te Cikalleshi kaleci Arda'yı geçemedi. 65'te Guilherme'nin kullandığı serbest atışta Adis'ten seken topu Shengelia kaleye gönderdi. Atınç'ın müdahalesiyle top kornere çıktı. Ancak maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı üzerine Atınç'ın topa koluyla dokunduğuna hükmedip penaltı kararı verdi . Atışı kullanan Jevtovic Konya'yı 1-0 öne geçirdi. 69'da Adis karşı karşıya pozisyonda kaleci Sehic'i geçemedi. Maçı Göztepe 1-0 kaybetti.

ATINÇ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

GÖZTEPE'NİN başarılı savunma oyuncusu Atınç Nukan, dün Konyaspor maçının ikinci yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Atınç, sarı-kırmızılı ekibin 11 Mayıs Salı günü deplasmanda G.Birliği ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

KARAMAN'DAN KADROYA AYAR

SÜPER Lig'de rahat bir konumda olan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman dün Konyaspor'la oynadıkları maçın on birinde değişime gitti. Sarı-kırmızılılar, bir hafta önce Antalyaspor ile oynadıkları maçın on birine göre dün Konya karşısına 5 değişiklikle çıktı. Kalede İrfan Can'ın yerine genç file bekçisi Arda görev alırken, iyileşen Alpaslan da Murat Paluli'nin yerine on bire dahil oldu. Son üç maçta stoper olarak forma giyen Kerim Alıcı ise Murat'ın yedek soyunduğu dünkü randevuda asıl görev yeri olan sağ bekte oynadı. Orta alanda da cezası sona eren Obinna, Esiti'nin yerine forma giyerken, Kubilay'ın yerine Yalçın Kayan ve Diabate'nin yerine de sakatlığı geçen Cherif Ndiaye sol kanatta görev aldı. Sarı-kırmızılı ekipte hafta içinde takımdan ayrılan Tripic ve ameliyat olan Marko Mihojevic ise kadroda yer almadı. İyileşen Burekovic yedek soyundu.

ILHAN PALUT BU KEZ IZMİR'DE RAKİP OLDU

GÖZTEPE'DE 2019-2021 yılları arasında 47 maçta takımın başında yer alan 44 yaşındaki teknik adam İlhan Palut, dün Konyaspor'un başında İzmir'e bu kez rakip olarak geldi. Ünal Karaman'dan önce Göz- Göz'de görev yapan Palut, maç öncesi eski öğrencileriyle hasret giderdi. Göztepeli Adis Jahovic ve Konyaspor'da Cikalleshi de eski takımlarına karşı dün sahaya çıktı.