Göztepe’den Sagal atağı

Spor Toto Süper Lig'de evinde Konyaspor'a tek golle yenilen Göztepe'de yönetim, gelecek sezon için transfer çalıymalarına tam gaz devam ediyor. Geçen hafta sol kanat oyuncusu Norveçli Zlatko Tripic ile vedalaşan Göztepe, bu oyuncunun alternatifini buldu. Sarıkırmızılıların, Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Şilili Angelo Sagal'ın peşinde olduğu iddia edildi. Şilili sol kanat oyuncusunun bonservis engelinin olmaması ve düşük maliyeti de Göztepe'nin mali kriterlerine uyuyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine onay verdiği öğrenilirken, futbolcuya neredeyse tüm Süper Lig ekipleri talip oldu.



TRANSFERİN GÖZDESİ

Horoz'da bu sezon varlık gösteremeyen Sagal, Göztepe'nin yanı sıra Trabzon, G.Antep FK, Kayseri ve Sivasspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, Sagal'ın menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve ibrelerin İzmir'den yana olduğu iddia edildi.

Transferin 1 hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Şili ekibi Huachipato'da yetişen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Meksika'da Pochuca ve Juarez ekiplerinde de forma giymişti.



SARI-KIRMIZILILAR EVİNDE GÜLEMİYOR

Son üç iç saha maçından 1 puan alan İzmir ekibi, dışarda aynı süreçte 7 puan topladı

GÖZTEPE, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0 yenilirken evinde galibiyeti unuttu. En son sahasında 6 Nisan'da Ç.Rizespor'u 2-0 yenen Göz-Göz, son üç maçta evinde galibiyet alamadı. Bu süreçte Galatasaray'a 3-1 ve Konyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, son üç dış saha maçında ise tam tersi bir grafik sergiledi. Hatay ve Antalyaspor'u 3-2'lik sonuçlarla gurbette dize getiren Göz-Göz, güçlü rakibi Karagümrük ile de 1-1 berabere kalmıştı. Evindeki son üç maçta sadece 1 puan alan, İzmir ekibi dışarda ise son üç maçta 7 puan toplayarak toplamda 51 puanla bitime iki hafta kala rahat bir konuma ulaştı. Konya maçında sarı kart gören stoper Atınç Nukan, 4 sarı karta ulaştığı için yarın deplasmanda oynanacak olan G.Birliği maçında forma giyemeyecek.



HEM SOL, HEM SAĞ KANATTA OYNUYOR

Göztepe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Angelo Sagal, sol kanat pozisyonunun yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor. Forvet olarak da değerlendirilebilen futbolcu Şili Milli Takımı'nda da 18 resmi maça çıkarken 2 kez ağları havalandırdı.