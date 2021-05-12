Göztepe Başkent’te kayıp

SPOR Toto Süper Lig'de dün Ankara deplasmanında düşme hattındaki Gençlerbirliği'ne konuk olan Göztepe, sahadan 5-3 yenilgiyle ayrıldı. 12. dakikada Soner'in ara pasında Ideye, ağları sarstı: 0-1. 31'de Halil sağdan kanattan ceza alanına müthiş kesti. Yalçın ağları sarstı: 0-2. 44'te Furman'ın soldan kullandığı korner atışında Angelo kafayı vurdu: 1-2.

49'da Ayite beraberliği sağladı: 2-2. Bu golün bir dakika sonrasında Halil'in sağdan ortasında Beykan Göztepe'yi bir kez daha öne geçirdi: 2-3. 56'da Stancu uzak mesafeden kaleci Arda'yı mağlup etmeyi başardı: 3-3. 70'te Furman'ın soldan kullandığı korner atışında Metehan kafa ile indirdi. Arta direkte Stancu kayarak topu ağlara yolladı: 4-3. 83'te Stancu, ceza alanına girerken sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 5-3.

KARAMAN'DAN YİNE ROTASYON

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman formalite maçına çıktıkları dünkü Gençlerbirliği maçı 11'inde yine rotasyon yaptı. Yedek oyuncuların da performansını görmek isteyen Karaman, Konyaspor maçına göre 6 değişiklikle dün sahaya çıktı. Karaman, sağ bekte Kerim'in yerine Gassama, cezalı Atınç'ın yerine Kubilay, sol bekte Berkan'ın yerine Burekovic, orta alanda Obinna'nın yerine Esiti, sol kanatta Ndiaye'nin yerine Beykan ve ileri uçta da Adis'in yerine Ideye'ye şans verdi.