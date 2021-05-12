Göztepe kayıp

Spor Toto Süper Lig'de dün Ankara deplasmanında düşme hattındaki Gençlerbirliği'ne konuk olan Göztepe, sahadan 5-3 yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Göztepe öne geçti. Bu dakikada Soner'in ara pasında Ideye, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya pozisyonda ağları sarstı: 0-1. 31'de Halil sağdan kanattan ceza alanına müthiş kesti. Yalçın Kayan, topun gelişine düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-2. 44'te Furman'ın soldan kullandığı korner atışında kalabalık savunmaya rağmen Angelo kafayı vurdu ve farkı 1'e indirdi: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.

GALİBİYETİ KORUYAMADI

İkinci yarıda goller yağmur gibi geldi. 49'da kaleci Arda'nın hatalı degajında Angelo direkt ceza alanına gönderdi. Topu alan Ayite beraberliği sağladı: 2-2. Bu golün bir dakika sonrasında Halil'in sağdan ortasında Beykan kafa ile topu ağlara göndererek Göztepe'yi bir kez daha öne geçirdi: 2-3. 56'da Piris topu Beykan'dan kaptı. Bu oyuncunun pasında Stancu uzak mesafeden kaleci Arda'yı mağlup etmeyi başardı: 3-3. 70'te Furman'ın soldan kullandığı korner atışında Metehan kafa ile indirdi. Arta direkte Stancu kayarak topu ağlara yolladı: 4-3. 83'te Stancu, topla ceza alanına girerken sağ çaprazdan sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 5-3.

KARAMAN'DAN YİNE ROTASYON

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman formalite maçına çıktıkları dünkü Gençlerbirliği maçı on birinde yine büyük çaplı bir rotasyon yaptı. Yedek oyuncuların da performansını görmek isteyen Karaman, Konya maçına göre 6 değişiklikle dün sahaya çıktı. Karaman, sağ bekte Kerim'in yerine Gassama, cezalı Atınç'ın yerine Kubilay, sol bekte Berka n'ın yerine Burekovic, orta alanda Obinna'nın yerine Esiti, sol kanatta Ndiaye'nin yerine Beykan ve ileri uçta da Adis'in yerine Ideye'ye şans verdi.