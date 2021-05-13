Bizim için her rakip aynı

Süper Lig'de cumartesi günü İzmir'de oynanacak kritik Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mehmet Sepil'den açıklamalar geldi. Sepil, yaptığı açıklamada, Göztepe Spor Kulübü olarak her karşılaşmaya lig ve rakip fark etmeksizin aynı amaç ve hassasiyetle çıktıklarını belirterek, "Hassasiyetimiz ise lige ve tüm rakiplerimize duyduğumuz saygımızdır. Göztepe olarak bu duruşumuzu daha önceki yıllarda hiç bozmadık, bundan sonra da hiç bozmayacağız" dedi.



"DURUŞUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ"

Beşiktaş karşılaşmasında TFF'nin tanıdığı limitte seyirci alacaklarını bildiren Başkan Sepil, "Her durum ve şart altında insan sağlığının tüm galibiyetlerden ve tüm şampiyonluklardan daha değerli olduğunu da unutmadık. Statlarda farklı uygulamalar ile karşılaşsak bile bu duruşumuzu değiştirmeyeceğiz" diye konuştu. Sepil, karşılaşma gününe kadar herkesin çeşitli spekülasyonlarda bulunacağını kaydederek, "Biz Göztepe camiası olarak bu tür söylemlere kulaklarımızı tamamen tıkadık" şeklinde yorum yaptı.



264 MAÇTA 38 GOL ATTI

Göztepe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Brezilyalı yıldız oyuncu Amilton, kariyerinde 264 karşılaşmada 38 gol kaydetti.

Başarılı futbolcu bu süreçte 4 kırmızı, 67 sarı kart gördü. Amilton, bu sezon Başakşehir maçında kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.



TARAFTARLAR AÇIKLAMA YAPTI

Göztepe taraftar grubu Göztepeliler, Beşiktaş maçında tribünler konusunda Başkan Mehmet Sepil'e çağrıda bulundu. Göztepe taraftarı "Ev sahibinin olmadığı yerde, misafir olmaz" notuyla paylaştığı açıklamada "Başkanımız Mehmet Sepil ve yönetimimizi taraftarlarının sesine kulak vermeye davet ediyoruz" dedi.