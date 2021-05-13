Futbolun finali İzmir’de

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk düğümü İzmir'de çözülecek.

Göztepe'nin geçen yıl 26 Ocak 2020'deki Beşiktaş maçıyla kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı, üst üste hem Süper Lig'deki sezonun final haftasında şampiyonu belirleyecek en önemli 90 dakikalardan birine hem de Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak. Statta 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da ligde Göztepe-Beşiktaş, 18 Mayıs Salı saat 20.45'te kupa finalinde Beşiktaş-Antalyaspor maçları oynanacak.

Son olarak 2011 yılında Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, 10 yıldır kupayı havaya kaldıramadı. Futbol federasyonu, kupa finaline kapasitenin 3'te 1'i oranında taraftar alınmasını kararlaştırdı. Türkiye'de 1.5 yıl sonra seyircili ilk maç İzmir'de olacak.