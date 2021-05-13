Göz-Göz’e Sambacı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu cumartesi günü İzmir'de oynayacağı Beşiktaş maçıyla noktalayacak olan Göztepe'de yönetim sol kanat transferi için çalışmalara başladı. Norveçli kanat oyuncusu Zlatko Tripic ile yolları ayıran Göz-Göz'de yönetimin Antalyaspor'da sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcu Amilton ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin Tripic'in yerine Sambacı oyuncuyla anlaşmak istediği gelen haberler arasında. Amilton'un bonservis engelinin olmaması sarı-kırmızılı ekibin kriterlerine uyarken 31 yaşındaki futbolcunun kulübünden sözleşme uzatma teklifi aldığı ifade edildi. 31 yaşındaki başarılı futbolcuya Süper Lig'den de çok fazla teklif olduğu öğrenilirken Göztepe erken davranıp transferi mutlu sonla sonlandırmak istiyor.