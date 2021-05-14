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Haberler Göztepe Göz-Göz kapanışı görkemli yapacak

Göz-Göz kapanışı görkemli yapacak

Göz-Göz kapanışı görkemli yapacak

14.5.2021

Süper Lig'de üst üste İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kaybedip taraftarını üzen Göztepe sezonun son haftasında evinde şampiyonluk adaylarından lider Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmaya kilitlendi.
Sezonu galibiyetle bitirmeyi hedefleyen sarıkırmızılılarda tüm planlar 3 puan üzerine yapılırken, hem teknik ekip hem de yönetim oyuncuları motive etmek için kolları sıvadı.
Başkan Mehmet Sepil yaptığı açıklamada Göztepe'nin her maçı kazanmak için oynayacağını söyledi. Teknik direktör Ünal Karaman da bu zamana kadar müthiş bir duruş sergileyen futbolcularının Beşiktaş karşılaşmasında da formanın hakkını vereceğini ifade etti.

TARAFTARLARDAN DESTEK
Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden oyunculara büyük destek vermeye başladı.
Futbolseverler, takımlarının sezona galibiyetle veda edeceğini ve görkemli bir kapanış yapacağını ifade eden mesajlar yayınladı.
Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de sakatlığı devam eden Boşnak stoper Mihojevic forma giyemeyecek.
Geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçını Beşiktaş'la oynayan İzmir temsilcisi 26 Ocak 2021'de yapılan karşılaşmayı 2-1 kazanarak tarihi bir galibiyete imza atmıştı.

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