Göztepe’den sol bek atağı

Yeni sezon için dış transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, stoper Atınç Nukan ile 3 yıllık yeni sözleşme yaparak önemli bir yıldızını elinde tutan, Alpaslan Öztürk ile de anlaşma zemini arayan yönetim aradığı sol beki de Fransa'da buldu.



BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Sarı-kırmızılıların, mevcut kadrodan sol bek Berkan Emir'in sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Fransa Ligue 1 ekibi Nimes'in savunmacısı Florian Miguel ile temasa geçtiği iddia edildi. Göz-Göz, yönetimi kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki genç futbolcuyla anlaşması halinde bonservis ödemeyecek. Portekiz asıllı Fransız futbolcu kariyeri boyunca ülke dışına çıkmadı.

Tours ekibinin altyapısından yetişen Miguel, Nimes'te ise son üç sezondur forma giyiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Miguel'in menajeri ile temasa geçtiği ve piyasa araştırması yaptığı öğrenildi.

21 MAÇTA OYNADI

Fransa Ligue 1'de kümede kalma sava-şı veren Nimes ekibinde 3 sezondur forma giyen Flo-rian Miguel, bu yıl ligde 21 karşılaşmada forma giydi.



ATINÇ DÖNÜYOR

Süper Lig'in son haftasında averajla lider durumda bulunan Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak olan Göztepe'de sol bek oyuncusu Atınç Nukan cezasını tamamladı. Atınç'ın Alpaslan ile birlikte savunmanın ortasında görev alması beklenirken, Gençlerbirliği ile oynanan maçta asları yedek oturtan teknik direktör Ünal Karaman'ın Kartal karşısına ideal kadrosuyla çıkması bekleniyor. Savunmada Gassama ve Berkan, orta alanda Obinna, Diabate ve Ndiaye ile ileri uçta Adis Jahovic'in on birde yer bulacağı öğrenildi.