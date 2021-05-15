Göztepe- Beşiktaş Maçı | CANLI ANLATIM

Ve Süper Lig'de düğüm bugün çözülüyor. Son iki maçında yenilerek şampiyonluk şansını riske atan siyah-beyazlılar, ligin son maçında Göztepe'nin konuğu olacak. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

7 gün öncesine kadar F.Bahçe'nin 5, G.Saray'ın ise 6 puan önünde yer alan ve Telekom Arena'ya şampiyon olma ihtimaliyle giden Beşiktaş, önce Galatasray'a, 3 gün sonra da kendi sahasında Karagümrük'e kaybetti. Aynı dakikalarda F.Bahçe'nin yenilip, G.Saray'ın Denizli'den galip dönmesiyle Beşiktaş ile G.Saray'ın puanları eşitlendi ve şampiyonluk son maça kaldı.

MUHTEMEL 11'LER



GÖZTEPE: İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVIC



BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN