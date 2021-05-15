Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak kritik müsabaka için heyecan dorukta. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Boşnak stoper Mihojevic maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezası sona eren Atınç ise görev verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyebilecek. Peki Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı maçını Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Halil, Soner, Yalçın, Beykan, Ideye

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, N'Koudou, Larin

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, sezonu galibiyetle bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Beşiktaş'la oynayacakları son maça en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Sezonu tamamlıyoruz, Türk futbolu adına hayırlı uğurlu olsun. Biz Göztepe olarak sahadaki duruşumuzla mücadelemizi vereceğiz. Kim görev alırsa alsın formasının hakkını verecektir" dedi. Öte yandan bu sezon gösterdiği performansla Göztepe'nin en önemli kozlarından olan Halil Akbunar'ın A Milli Takımı'na davet edilmesi camiada sevinç yarattı. Göztepe Spor Kulübü yayınladığı mesajda Halil'i tebrik ederken şu ifadeleri kullandı:



"Kaptanımız Halil Akbunar, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kamp için açıklanan geniş kadroda yer aldı."