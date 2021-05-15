Kartal Göz-Göz’e konuk

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya averajla zirvede giren Beşiktaş, bugün Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sezonun en önemli maçına çıkacak olan Kartal, Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Kritik 90 dakikayı Fırat Aydınus yönetecek. Siyah-beyazlı takım, şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın farklı skorla galip gelmemesini bekleyecek.

Cezası nedeniyle Karagümrük maçında forma giyemeyen Atiba takıma dönüyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Oğuzhan ve omzu çıkan Ljajic'in durumu ise belirsiz.



ATINÇ SAHADA

Göztepe'de Atınç'ın cezası sona ererken, Kerim ve Diabate'nin durumu ise netlik kazanmadı. Sakatlıkları bulunan Megyeri ve Marko'nun forma giymeyeceği maçta Ünal Karaman'ın aslardan kurulu bir kadroyla Beşiktaş maçına çıkması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'A CEZA YAĞDI

PFDK 41. haftada oynanan Karagümrük maçın-da yaşananların ardından Beşiktaşlı Cenk Tosun'a üç maç, Vincent Aboubakar'a ise bir maç ceza verdi. PFDK ayrıca Beşiktaş'a yaşanan saha olayları nede-niyle toplam 320 bin TL para cezası, yardımcı antre-nör Ozan Köprülü, görevliler Berke Güler ve Cengizhan Öksüz'e men cezası verdi. Öte yandan Göztepe maçı önce-si Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan isimler de kadroya dahil edildi.