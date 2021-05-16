Kartal Göz-Göz’ü geçti

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek Galatasaray'ın önünde 1 gol fazlasıyla şampiyon oldu. 10. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'un kafayla aktardığı topa hareketlenen Vida'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 24'te Berkan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Atınç'ın indirdiği topu kafayla kaleye göndermek isteyen Ndiaye'nin vuruşunda direkten dönen topu takip eden kale önündeki Alpaslan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, pozisyonun VAR'dan incelenmesinin ardından kararını değiştirmedi. 40'ta Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

CEZAYİRLİ GHEZZAL SKORU BELİRLEDİ

52'de Larin'in sert şutunda top Atınç'tan geri döndü. Ndiaye topu uzaklaştırdı. 61'de Ghezzal'ın soldan kullandığı korner atışında Welinton'un kafa şutunda top yandan dışarıya çıktı. 66'da Ghezzal'ın içeriye çıkardığı topla kaleci İrfan Can, Nkoudou'dan önce topa sahip olarak gol izni vermedi. 67'de Alpaslan ceza sahası içinde Larin'i düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 69'da Ghezzal atışı gole çevirdi: 1-2. 74'te Josef de Souza'nın kafasında topa kaleci İrfan Can sahip oldu. 78'de Gökhan'nın şutunda top auta gitti. Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.

GÖZTEPELİLER NÖBET TUTTU

Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken, maçın bitiminde ilginç anlar yaşandı. Bazı Göztepeli futbolcular, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahayı terk etmeyerek Beşiktaşlı futbolcuların bayrak dikmemesi için orta sahada bekledi. Müsabakanın sona ermesiyle birlikte stat hoparlörlerinden Göztepe marşları çalındı. Ancak Beşiktaşlı futbolcular saha içinde büyük bir sevinç yaşadı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Zorlu müsabaka öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Stadın etrafı polis bariyerleriyle çevrilirken, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın ihlal edilmemesi için de ekipler yoğun bir gayret gösterdi.

HAKEM FIRAT AYDINUS KARİYERİNİ NOKTALADI

Türk futbolun deneyimli hakemlerinden Fırat Aydınus, önümüzdeki sezon TFF tarafından belirlenen hakem yaş sınırını aşacağı için dün akşam oynanan Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemlik kariyerini sonlandırdı. Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan tecrübeli hakem, 346 kez Süper Lig maçını yönetti. 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı ile uluslararası birçok maçta görev alan Fırat Aydınus, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası Elemeleri dahil olmak üzere uluslararası toplam 29 maçta düdük çaldı.

■ BURAK HAKERLER