Göz-Göz’de hedef iç transfer

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Göztepe yönetimi gelecek sezon için kolları sıvadı. Sözleşmesi devam eden teknik direktör Ünal Karaman ile yola devam edecek olan sarıkırmızılı kurmaylar, önceliği iç transfere verecek. Atınç Nukan ile geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşme uzatan Göz- Göz, sözleşmesi sona eren futbolcular ve kiralık yıldızları ile ilgili hemen harekete geçerek iskeleti korumayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta savunmada kontratları sona eren Alpaslan Öztürk, Lamine Gassama ve Berkan Emir ile bir araya gelecek.



TAKIM İSKELETİ KORUNACAK

Satın alma opsiyonu bulunan Ndiaye'nin bonservisi için Gorica ile temasa geçecek olan yönetim, PAOK'tan kiralanan Esiti ve Trabzonspor'dan gelen Diabate'yi de takımda tutmak istiyor.



YAPRAK DÖKÜMÜ

GÖZTEPE'DE sezon içinde Titi ve Tripic'in takımdan ayrılmasının ardından bazı yıldızlar da yol ayrımına geldi. Bu sezon forma şansı bulamayan ve kontratı sona erecek olan Stefano Napoleoni'nin yanı sıra kiralık futbolcu Peter Zulj ile de yolların ayrılması bekleniyor.