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Haberler Göztepe Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

, 'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

ekiplerinden , futbolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu sezon Göztepe formasıyla 34 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu toplam 2808 dakika süre aldı. Berkan 1 kez ağları sarstı, 5 kez de asist yaptı.

Göztepe, Berkan Emir'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

17.05.2021, 18:12

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 3 sezondur takımda forma giyen Berkan Emir'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Berkan Emir, yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekipte kendisini her zaman evinde hissettiği Göztepe ile yola devam edeceğini bildirdi. Türkiye'nin en güzel camiasının bir parçası olduğu için gurur duyduğunu aktaran Berkan Emir, şunları kaydetti:

"Bu şanlı formayla çok önemli başarılara imza atacağımıza eminim. Önümüzdeki sezondan en büyük beklentim, taraftarlarla Gürsel Aksel Stadı'nda kucaklaşmak. Taraftarımızın stattaki coşkusuna pandemi sürecinde hasret kaldık. Hem sizler hem bizler stadımızın tadını çıkaramadık. Sizlerle Gürsel Aksel Stadı'nda hep beraber galibiyet coşkusunu yaşamak istiyorum. Ben buna hazırım, önümüzdeki sezonda görüşmek üzere."

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