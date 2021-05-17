Göztepe’den dik duruş

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladığı maça akreditasyon krizi damga vurdu. Beşiktaş'ın, İzmir ekibini 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu ilan ettiği maç öncesi, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve kurmaylarının federasyonun uyguladığı çifte standarta tepkisi camianının takdirini topladı. Federasyon pandemi kurallarına rağmen Beşiktaş'ın 200'e yakın taraftarını akreditasyonla tribünlere alınmasına onay verirken, Göztepe'nin localara seyirci alma talebini geri çevirip sarı-kırmızılı kulübü tribünde sadece 20 kişi ile sınırlandırmıştı.



KULÜP KARARI PROTESTO ETTİ

Bu karar sonrası Başkan Mehmet Sepil ve kurmayları, acil toplantı yaparak, "Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemiyoruz" diyerek Beşiktaş maçına gitmeme kararı almıştı. Yönetimin dik duruş sergileyerek aldığı bu protesto kararına taraftarlar ve camia da büyük destek verdi. Göztepe, Beşiktaş karşılaşmasına dair hem resmi sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından hiçbir haber paylaşmadı. Sadece maçın skorunu giren Göztepe medya ekibi, futbolcuların maçtan önce boş tribünleri alkışladığı fotoğrafı da paylaştı. Maç sonunda sarıkırmızılı futbolcular da santraya bayrak dikilmesini önlemek amacıyla bayrak nöbeti tuttu.





ÜNAL KARAMAN TEPKİ GÖSTERDİ

BEŞİKTAŞ maçı öncesi hafta içinde kendisi hakkında sosyal medyada çıkan yorumlara sert tepki gösteren Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Koskoca camiaları, burada hizmet veren insanları böyle basit ve sığ düşüncelerle farklı noktalara çekmek bizim milletimizin harcı değil. Ben bu tarz ağzı gevşeklerin ağzından çıkan sözü yüreğinden biraz daha damıtarak diline aktarmasını tavsiye ediyorum. Ben her şeye rağmen oyuncularımın verdiği namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için oyuncularımı alınlarından öpüyorum" dedi.

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