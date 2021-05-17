Halil fırtınası

GÖZTEPE'NİN başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar, 2020-2021 sezonunda kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Göztepe sezonu 51 puanla 10. sırada rahat bir konumda bitirirken, Halil Akbunar Süper Lig'de 40 maçta da forma giyen tek oyuncu oldu.

Halil Akbunar, 40 maçta 3353 dakika sahada kalırken, en çok süre alan futbolcu ise 3 bin 423 dakika ile Konyaspor'dan Nejc Skubic oldu.



TAKIMIN EN SKORERİ

Halil, 40 maçta rakip fileleri 9 kez sarsmayı başarırken, 11 golün de asistini yaparak takımın en skorer ismi, ligin de skora en çok katkı yapan yerli oyuncusu oldu. Göztepe'deki performansıyla bu sezon iki kez A Milli Takım kadrosuna da davet edilen 27 yaşındaki yıldız oyuncu, transferin de gözdesi oldu. Sezonu başarılı bir performansla kapatan Halil'in sarı-kırmızılı ekiple bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.